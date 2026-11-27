MÚZQUIZ, COAH.- Antes de que culmine el presente año, docentes de escuelas primarias programan las festividades navideñas para las comunidades estudiantiles.

La profesora Perla Azucena Flores Chacón, jefa de sector de escuelas federalizadas en la Región Carbonífera, dio a conocer lo anterior, destacando que se sigue trabajando fuertemente. Ante ello, los docentes se encuentran en el período de informe de evaluaciones con los padres y madres de familia.

"Seguimos trabajando, hasta el día 18 de diciembre que es el último día, antes de retirarnos al período vacacional decembrino ante lo cual también se realiza el Consejo Técnico Escolar donde los colectivos docentes, siguen atendiendo temas prioritarios para atacar o contrarrestar algunas problemáticas que se enfrenten en las escuelas para que los niños y niñas, sigan aprendiendo", abundó la entrevistada.

"Respecto a las bajas temperaturas que se han dejado sentir con estos frentes fríos, aprovecho el espacio para recomendar a padres y madres de familia que abriguen bien a los menores de edad, que los mantengan hidratados y refuercen el consumo de vitamina C para mejorar las defensas y que los lleven a la escuela", dijo la docente.

Cabe señalar que las escuelas públicas están abiertas. El protocolo por bajas temperaturas marca que si a las 7:00 de la mañana el termómetro registra -1 grado centígrado, la inasistencia del alumno se justifica; sin embargo, no quiere decir que se suspenden las clases, sino que el padre o madre de familia decide si su hijo(a) asiste o no a la escuela.

En caso de que sea afirmativo, los maestros y maestras los habrán a recibir y van a atenderlos durante la jornada escolar, destacó por último la jefa de sector.