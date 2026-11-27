SABINAS, COAH.- Con la participación de alrededor de 40 personas, la Secretaría de Salud de Coahuila realizó una jornada de capacitación dirigida a directores, responsables y personal operativo de establecimientos residenciales especializados en el tratamiento de las adicciones en la Región Carbonífera, con el propósito de mejorar sus condiciones de funcionamiento y atención.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, doctor Carlos Jiménez Villarreal, informó que la actividad se desarrolló en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, como parte de la estrategia estatal para fortalecer la organización y operación de estos centros.

Reconoció el compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, de la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, y del secretario de Salud, doctor Eliud Aguirre Vázquez, por impulsar acciones encaminadas a reforzar la prevención, atención y tratamiento de las adicciones, así como mejorar las condiciones de los establecimientos residenciales.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con las características y funcionamiento de estos centros, los modelos de atención y tratamiento, además de los requisitos de infraestructura, distribución de espacios, seguridad, higiene y accesibilidad que deben cumplir para brindar sus servicios.

Asimismo, se desarrolló un ejercicio práctico para identificar las condiciones actuales de cada establecimiento, conocer sus capacidades operativas y detectar áreas de oportunidad que permitan mejorar los servicios y la atención que reciben las personas en tratamiento.

La capacitación estuvo a cargo de personal de la Dirección de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud, con el respaldo de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, a fin de proporcionar herramientas para que los establecimientos operen conforme a la normatividad vigente y bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos.