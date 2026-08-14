Múzquiz celebra Fiesta Patronal a Santa Rosa de Lima 2026

MÚZQUIZ, COAH.- Con un novenario dedicado a fortalecer la fe y los vínculos familiares, se realizarán en Múzquiz las actividades de la Fiesta Patronal a Santa Rosa de Lima 2026, informó el padre Hermeregildo Villalpando Gómez.

Acompañado por integrantes de la coordinación de festejos, entre ellas Blanca Naima y la señora Josefina, el sacerdote dio a conocer el programa, que contempla actividades religiosas del viernes 21 al sábado 29 de agosto, mientras que la gran fiesta patronal se realizará el domingo 30 de agosto en presencia del obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alfonso Miranda Guardiola.

El sacerdote señaló que el objetivo es promover la fe sacramental en la comunidad y fortalecer los vínculos familiares, tomando como inspiración a Santa Rosa de Lima, a los Mártires Cristeros, al conmemorar 100 años que defendieron la fe católica y a San Francisco de Asís, extendiendo el reino de Dios como ellos lo hicieron.

El programa iniciará el viernes 21 de agosto con el Día del Sacramento de la Confesión o Penitencia, con confesiones por la mañana. El sábado 22 será el Día del Sacramento del Bautismo, con renovación de promesas bautismales, mientras que el domingo 23 corresponderá al Día del Sacramento de la Eucaristía.

Las actividades continuarán el lunes 24 de agosto con el Día de los Mártires Cristeros; el martes 25, con el Día en honor a San Francisco de Asís, en sus 800 años de su tránsito al cielo; el miércoles 26, con el Día del Sacramento de la Confirmación; el jueves 27, con el Día del Sacramento de la Unción de Enfermos.

El viernes 28 de agosto continuarán con el Día del Sacramento del Orden Sacerdotal, y el sábado 29, con el Día del Sacramento del Matrimonio. En estas actividades también participarán el seminarista José Eduardo Gutiérrez Orona y Ricardo Suárez Lozano, de lectores y ANE.

El domingo 30 de agosto llevarán las mañanitas y laudes a Santa Rosa de Lima, acompañados por danzas locales. Posteriormente, a las 20:00 horas se llevará a cabo un festival amenizado por el grupo musical La Raza de la Esquina (reencuentro), mientras que a las 23:00 horas se efectuará la gran quema de luces pirotécnicas, como parte de los festejos patronales.