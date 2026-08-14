Accidente en Nueva Rosita: choque de tractocamiones en carretera federal 57

NUEVA ROSITA, Coah.- Un fuerte accidente entre varias unidades de carga pesada se registró sobre la carretera federal 57, tramo Nueva Rosita-Allende, a la altura de la Cuesta Codornices.

El percance movilizó a cuerpos de auxilio de Allende y Nueva Rosita, quienes acudieron al sitio tras recibir el reporte de un choque de grandes dimensiones.

En el lugar fueron localizados dos tractocamiones utilizados para el traslado de carbón y una unidad equipada con plataforma, todos con daños derivados del accidente.

Socorristas y personal de emergencia realizaron labores de valoración y atención de las personas que viajaban en las unidades involucradas, mientras las autoridades establecían las condiciones de seguridad en la zona.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos desplazándose al lugar para evitar un incidente mayor tras esta situación que afectó la circulación vehicular por dicho tramo.

Serán las autoridades competentes quienes se encarguen de deslindar responsabilidades, trascendiendo como dato preliminar que el percance ocurrió debido a un accidente por alcance.