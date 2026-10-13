Emergencia en Villa de Palaú: bomberos atienden conato de incendio en Jardín

VILLA DE PALAÚ, Coahuila.- Elementos del cuerpo de bomberos atendieron el reporte de un conato de incendio en una vivienda ubicada en la colonia Jardín.

El incidente se registró en un inmueble localizado en la calle Cempoal número 105, donde se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia.

La propietaria de la vivienda fue identificada como Thelma Josefina N., de 57 años, quien tiene su domicilio en dicho sector y resultó ilesa tras lo ocurrido.

Los bomberos acudieron al sitio para atender la emergencia y realizar las acciones correspondientes, combatiendo el fuego para evitar que se saliera de control.

Los bomberos realizarían una inspección en la casa-habitación para determinar las causas del siniestro.