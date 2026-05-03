Nuevos restos hallados en Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Durante el pasado fin de semana fueron hallados nuevos restos óseos y objetos no biológicos en la Lumbrera PCT-1 de la mina Pasta de Conchos, ubicada en esta Villa. El hallazgo se suma a los trabajos de rescate que se realizan en la zona siniestrada, en busca de los cuerpos de los mineros que permanecen atrapados desde el accidente ocurrido en 2006. De acuerdo con los reportes, cerca de las 09:20 horas los rescatistas detectaron indicios no biológicos, entre ellos un casco minero localizado a un metro de la viga 103.

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El Mando Unificado, integrado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), recabó información sobre lo sucedido y dio aviso a las familias de los trabajadores. En las labores de extracción de pilotes siniestrados también se encontraron herramientas como un hacha, además de una pila de lámpara minera y cableado.

Estos objetos refuerzan la evidencia de las condiciones en que se encontraban los obreros al momento del siniestro. Asimismo, durante las diligencias fueron localizados restos biológicos a más de un metro de distancia de los objetos.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce si corresponden a cuerpos completos de los mineros, por lo que se realizarán estudios para su identificación. A la fecha, las autoridades han recuperado y entregado 25 cuerpos, mientras que otros cinco permanecen en proceso de identificación para luego ser entregados a sus seres queridos. Todavía faltan por ubicar 33 trabajadores, lo que mantiene vigente la esperanza de las familias de que los rescates continúen hasta dar con todos los obreros desaparecidos.