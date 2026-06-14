Múzquiz: Abren convocatoria para Servicio Militar Nacional

MÚZQUIZ, COAHUILA.- La Comandancia del 14/o. Regimiento de Caballería con destacamento en esta ciudad abrió la convocatoria para que jóvenes Clase 2007, remisos y mujeres voluntarias de Múzquiz y San Juan de Sabinas cumplan con el Servicio Militar Nacional bajo un esquema sabatino que inicia en el mes de agosto.

El adiestramiento se concentrará en 13 sesiones que correrán del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026. Al concluir, los participantes recibirán una constancia de culminación, indicando que estará en trámite la liberación de la cartilla la cual será entregada en el mes de diciembre del presente año. Una vez concluido el trámite ante la Secretaría de la Defensa Nacional.

El programa contempla instrucción de orden cerrado, primeros auxilios, educación física y métodos de supervivencia. Incluye además manejo seguro de armamento individual, prácticas de tiro, defensa personal y paso de la pista del combatiente, como parte de la formación cívico-militar.

Los interesados deberán entregar su pre cartilla para obtener la hoja de liberación. La recepción de documentos se realizará en dos sedes: Plaza Principal de Múzquiz, en Calle Hidalgo, Zona Centro y en la Presidencia Municipal de Nueva Rosita, ubicada en Avenida Simpson, Colonia del Seis.

El horario de atención en ambos módulos será de 08:00 a 13:00 horas, los sábados y domingos, con fecha límite el 31 de julio de 2026. La medida busca facilitar el cumplimiento de esta obligación constitucional a los jóvenes de la Región Carbonífera.