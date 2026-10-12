Escuela Secundaria Técnica No. 51 refuerza seguridad con operativo mochila

NUEVA ROSITA, COAH.- Para brindar mayor seguridad a los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Federal No. 51 "Julio Galán Romo", se implementó el operativo mochila.

Al respecto informó el director Adolfo Franco, destacando que estas acciones son muy necesarias, pero exhortó a los padres de familia a apoyar con la prevención y el cuidado de sus hijos.

Esto lo dio a conocer en el marco del festejo de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, destacando que actualmente atienden a alrededor de 350 alumnos.

Detalló que este año la matrícula bajó un poco en primer grado por una situación que se dio en todos los niveles hace seis años, cuando se cambió la edad para ingresar, pues normalmente atienden arriba de 400 alumnos.

Cuestionado sobre el estado de salud del jovencito que resultó agredido hace unos días, informó que, de acuerdo con la última plática que tuvo con el papá, el alumno de tercer grado ya estaba un poco más estable.

El director señaló que es importante brindar pláticas de prevención y socioemocionales a los estudiantes para evitar situaciones o hechos de violencia.

Destacó a su vez que continuamente se brindan este tipo de pláticas con apoyo de la Fiscalía, distintos departamentos de Salud, de la comunidad y otras dependencias, aunque reconoció que sí requieren más apoyo.

Finalmente hizo una petición muy especial a los padres de familia respecto a la revisión de mochilas.

Explicó que, como escuela, están limitados en la revisión para no tocar a los muchachos, cuentan con un escáner, pero recordó que el primer filtro es la casa y deben verificar qué cargan sus hijos.

Aseguró que hasta el momento no han detectado artefactos peligrosos, si acaso tijeras que no son de punta correcta y transportadores que traen cruzados y por partes con punta, mismos que se recogen y desechan porque ya no cumplen su función.