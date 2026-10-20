NUEVA ROSITA, Coah.- El director de Fomento, licenciado Adrián Sandoval, anunció que todo está listo para la inauguración de Bodega Aurrerá en Nueva Rosita, programada para este 21 de octubre a las 8:00 de la mañana.

Precisó que el corte de listón se realizará en la nueva negociación que se abre en el municipio, a un costado del libramiento norte, contando con la presencia de autoridades municipales y directivos de la empresa, perteneciente al grupo Walmart a nivel nacional.

Indicó que la tienda generará más de 70 empleos, entre directos e indirectos, de acuerdo con la cifra de contratación reportada por la compañía para esta sucursal.

Señaló que la inversión supera los 100 millones de pesos y se quedó en la región, pues durante la obra civil laboraron alrededor de 80 personas de San Juan de Sabinas y la Región Carbonífera, lo que benefició directamente a la mano de obra local.

Destacó que este tipo de negocios funcionan como empresas ancla para las ciudades, por lo que su llegada mejorará la economía del municipio y dará certeza a otros inversionistas que analizan instalarse en la localidad.

Finalmente expresó que las autoridades locales se encuentran motivadas por el panorama económico que se espera para el primer trimestre de 2027, al asegurar que se realizan gestiones para que aterricen otros negocios pendientes que traerán una economía bastante buena para San Juan de Sabinas.