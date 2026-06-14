Acercan programas de Salud A los comerciantes y familias

SABINAS, COAH.- Con el propósito de acercar los programas de salud a la población, personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 desplegó una jornada de atención en el sector conocido como "Las Pulgas", en la colonia Sarabia. Durante la actividad se ofrecieron apoyos preventivos y servicios médicos dirigidos a comerciantes y familias del lugar.

Entre las acciones destacó la entrega de abate para combatir la proliferación del mosquito transmisor del dengue, la promoción de la Tarjeta de la Salud Popular para personas sin derechohabiencia médica, así como la aplicación de vacunas para prevenir diversas enfermedades.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Dr. Carlos Jiménez Villarreal, explicó que estas medidas forman parte de la estrategia impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el secretario de Salud de Coahuila, Dr. Eliud Aguirre Vázquez, con el objetivo de garantizar cobertura en todos los sectores de la población.

La respuesta ciudadana fue positiva, pues los beneficiarios agradecieron que los servicios lleguen directamente a sus comunidades, lo que facilita el acceso a programas que mejoran su calidad de vida y fortalecen la cultura de la prevención.

Jiménez Villarreal subrayó que el contacto directo con la población permite conocer sus necesidades y recoger solicitudes para extender estas jornadas a más colonias, barrios y ejidos de la Región Carbonífera, con el fin de ampliar la cobertura de los servicios de salud.