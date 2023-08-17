Agradecen a Tania niños beisbolistas

Múzquiz, COAH.- El equipo infantil de béisbol “Selectivo de Coahuila” ha demostrado que el compromiso y el respaldo hacia el deporte pueden llevar a grandes logros. Con el apoyo financiero otorgado por la alcaldesa Tania Flores de Múzquiz, este talentoso grupo de jóvenes, todos ellos residentes de los distintos minerales pertenecientes a Múzquiz, pudo representar con orgullo al estado de Coahuila en un torneo nacional en la ciudad de Oaxaca. Han dejado una huella imborrable en la competencia y en el corazón de quienes los apoyan.

La generosidad y la visión de la alcaldesa Tania Flores han permitido que estos jóvenes deportistas viajen y compitan en un torneo de alto nivel, donde han sabido demostrar su dedicación y pasión por el béisbol. Tras una serie de partidos intensos y emocionantes, el equipo logró clasificar a la semifinal del torneo, un logro excepcional que coloca el nombre del estado de Coahuila en alto.

La semifinal está programada para este viernes a las 11:30 de la mañana, enfrentándose al equipo de Matamoros, Tamaulipas. Los directivos y entrenadores del equipo no han escatimado en expresar su gratitud tanto a la alcaldesa Tania Flores como a toda la administración que ella encabeza. Destacan que este triunfo y la oportunidad de competir en un escenario nacional no hubieran sido posibles sin el apoyo brindado.

Este equipo de niños, conformado por menores residentes de los distintos minerales y municipios pertenecientes a Múzquiz, ha mostrado no solo su talento en el campo, sino también la capacidad de representar los valores y la determinación de la juventud coahuilense. Este logro es un testimonio del compromiso de la alcaldesa Tania Flores por impulsar el deporte y el desarrollo integral de los jóvenes en su comunidad.

En medio de la emoción y la anticipación hacia la semifinal, el agradecimiento hacia la alcaldesa y su administración sigue siendo elocuente. Este equipo demuestra que con el respaldo adecuado, el trabajo en equipo y el esfuerzo constante, es posible alcanzar metas extraordinarias y hacer historia en el ámbito deportivo y más allá.