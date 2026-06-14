Rescatan a Palomo, adulto mayor, en Múzquiz tras hallazgo alarmante

MÚZQUIZ, COAH.- Un adulto mayor conocido como "Palomo" fue rescatado por cuerpos de emergencia tras ser localizado inconsciente en un sillón dentro de su vivienda, en condiciones de abandono extremo.

La persona, de aproximadamente 60 años, tenía la piel cubierta de hormigas, cucarachas y larvas, pero aún presentaba signos vitales, lo que permitió a paramédicos de la Cruz Roja salvarle la vida.

Vecinos de la zona centro señalaron que desde hace tiempo le brindaban ayuda por humanidad, aunque en días recientes dejaron de verlo. Fue hasta la noche del sábado cuando decidieron visitarlo y lo encontraron en deplorables condiciones, reportando de inmediato lo ocurrido a los cuerpos de socorro.

El rescate se realizó pasada la medianoche, cuando paramédicos lo trasladaron al Hospital General. El personal de enfermería quedó impactado al observar el estado en que se encontraba el adulto mayor, quien presentaba cuadro de desnutrición, deshidratación, hipertensión y taquicardia, por lo que fue ingresado de emergencia bajo protocolos de seguridad.

Trascendió que "Palomo" tiene familiares en Estados Unidos y en la ciudad de Melchor Múzquiz, aunque vive solo en su domicilio sobre la calle Ferrocarril.

Su situación de abandono ha generado preocupación en la comunidad, que exige a familiares de adultos mayores les brinden atención para evitar que casos similares se repitan. Este caso en particular, podría ser turnado a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), ya que la omisión de cuidados en adultos mayores constituye un delito y amerita sanciones. Mientras tanto, el paciente permanece internado en observación médica.

Cabe señalar un caso similar se registró el año pasado en la cabecera municipal del Municipio de Múzquiz, donde paramédicos de la Cruz Roja, atendieron a un adulto mayor en situaciones similares.