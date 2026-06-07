Tony Flores y su escolta provocan altercado

Durante la jornada electoral de este domingo se registró un incidente en una casilla ubicada en la colonia Jardín de la Villa de la Villa de Palaú, municipio de Múzquiz.

De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar participaron personas identificadas como integrantes del equipo del candidato del Partido del Trabajo (PT), Antonio Flores Guerra, así como un elemento de Seguridad Pública que acudió tras un reporte ciudadano.

Según la información preliminar, durante la intervención se produjo un altercado físico en el que resultó agredido un ciudadano a manos de Tony Flores y su escolta. Tras los hechos, varias personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para el deslinde de responsabilidades.