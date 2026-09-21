Aclaran situación en anexo

MINAS DE BARROTERÁN, Coah.- Tras la presunta agresión física que sufrió un joven interno del Centro de Rehabilitación "Yiré", ubicado en este mineral, el representante del anexo, Juan Barbarito Puente Tapia, informó que los hechos derivaron de un altercado entre dos internos.

Explicó que el incidente ocurrió el pasado jueves, alrededor de las 16:00 o 17:00 horas, cuando uno de los internos, a quien describió con un comportamiento ingobernable, golpeó a otro en una ocasión, provocándole una fractura en la mandíbula.

Puente Tapia aseguró que en el establecimiento se mantienen medidas de disciplina para prevenir situaciones que puedan afectar a las personas que permanecen internadas o a quienes colaboran de manera voluntaria en las actividades de atención cristiana que se brindan en el lugar.

Añadió que, en términos generales, las actividades se desarrollan con tranquilidad, aunque reconoció que ocasionalmente se presentan situaciones relacionadas con el proceso de rehabilitación y las adicciones, que pueden generar alteraciones en el comportamiento de algunos internos.

Finalmente, señaló que después de los hechos se estableció comunicación con la familia del joven lesionado, cuyos integrantes acudieron al centro para determinar las acciones a seguir. Posteriormente, se tomó la decisión de otorgarle el alta al paciente, con el consentimiento de sus familiares.