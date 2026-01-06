Águilas IMSS vencen a Patos: 7-3 en La Pasión

En actividad correspondiente a la categoría Segunda de la Liga de Fut-7 La Pasión, las Águilas del IMSS se adjudicaron los 3 puntos después de imponerse de manera contundente ante el equipo de Patos, por marcador de 7 goles a 3, en duelo celebrado el pasado lunes por la noche.

Desde los primeros minutos, los emplumados del Seguro Social impusieron condiciones y mostraron su poder ofensivo, respaldados por una inspirada actuación de Santiago Díaz, quien se convirtió en la gran figura del encuentro al firmar un triplete que encaminó la victoria y lo consagró como el MVP de la noche.

La ofensiva de las Águilas fue complementada por Claudio Martínez, quien aportó dos anotaciones, mientras que Eduardo Castillo y Fernando Tavárez también se hicieron presentes en el marcador con un gol cada uno, sellando así una actuación colectiva dominante.

Por su parte, el conjunto de Patos intentó reaccionar y logró recortar distancias en el marcador gracias a un doblete de Karol Cano, además de una anotación de "Goyito Solís", sin embargo, sus esfuerzos no fueron suficientes para frenar el vendaval ofensivo del rival.

¿Cómo ocurrió la victoria de Águilas IMSS?

En otro encuentro de la misma jornada, el equipo de Onza Real tuvo que emplearse a fondo para superar por 3 goles a 2 a la escuadra del Sector Sur, en un partido que se mantuvo cerrado hasta los minutos finales.

El juvenil conjunto de Onza Real logró sostener la ventaja con un doblete de Fernando Segura y un tanto de Yandel de la Cruz, que terminaron marcando la diferencia en el resultado final. En tanto, los sureños respondieron con goles de Tomás Hernández y Antony Campos, que solo alcanzaron para acercarlos en el marcador y poner dramatismo al cierre del encuentro.