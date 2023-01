"Ahora llegó poquita agua"

NUEVA ROSITA, COAH.- La madrugada de ayer quedó encendido el pozo abastecedor de agua potable número 7, supuestamente el servicio se reanudaría al cien por ciento, sin embargo el desabasto continúa en más colonias de la población.

Ayer familias de la avenida Acuña no contaban con el servicio de agua potable, este sector no carecía del vital líquido , aunque había baja presión y ayer no tenían ni una sola gota.

Las familias afectadas esperan que el servicio de agua potable se reanude al cien por ciento en los próximos días, sin que esto no les quita de que se manifiesten en las oficinas de Simas el próximo lunes a partir de las 9.00 de la mañana.

En vista de que no cuentan con el servicio de agua potable, los afectados retiraran el medidor antes de que personal de la dependencia los retire por la falta de pago del servicio como lo tienen previsto.

Es tanta la desesperación de las familias por la falta del vital liquido que habrán de denunciar ante Profeco la falta de agua, cada vez se unen más personas inconformes ante esta situación.

Los usuarios afectados se están programando para acudir a las oficinas de Profeco ubicadas en Piedras Negras o Monclova a denunciar los hechos, la salida será cuanto antes.