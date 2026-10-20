Cobrador de Banco Azteca resulta lesionado en accidente en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, Coah.- Un cobrador de Banco Azteca resultó lesionado luego de que la motocicleta que conducía fuera impactada por una combi de pasajeros sobre el bulevar Adolfo López Mateos, en esta ciudad.

La persona afectada fue identificada como Alán Alonso N, el cual conducía una motocicleta Italika FT125, modelo 2026, color blanco, que no resultó con daños de consideración.

De acuerdo al Informe Policial Homologado, Oliveros N, de 60 años de edad, es el presunto conductor responsable, el cual tripulaba una unidad Ford Econoline 150, tipo van, modelo 1996, color verde con blanco.

De acuerdo con el informe policial, la combi permanecía estática sobre el bulevar, en dirección de poniente a oriente, pero, cuando su conductor reanudó la marcha y realizó una vuelta intempestiva, provocó que impactara con el ángulo frontal izquierdo de la parte lateral derecha de la motocicleta, que circulaba en el mismo sentido.

El cobrador fue trasladado a la Clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió atención médica. Ambos vehículos quedaron en el patio de Seguridad Pública para los procedimientos correspondientes.