Oscar Ríos Ramírez apoya a emprendedores con H&H Snacks en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Como parte de su compromiso con el desarrollo económico local, el alcalde Oscar Ríos Ramírez reafirmó su respaldo a los emprendedores del municipio, destacando que su administración continuará fortaleciendo la cercanía social con todos los sectores, especialmente con el comercio y los nuevos negocios.

Durante un acto simbólico, el edil entregó un apoyo económico de 10 mil pesos a la familia Herrera Cruz, quienes inauguraron el establecimiento "H&H Snacks", un nuevo espacio que incluye un menú diverso, pensado para la convivencia de las familias neorrocitenses.

"Hoy apoyamos a la familia Herrera, quienes decidieron instalar en el municipio un negocio para que las personas tengan acceso a un lugar más para departir", expresó Ríos Ramírez.

El joven emprendedor José Homero Herrera Cruz, agradeció el respaldo recibido por parte del edil, destacando la importancia de este tipo de incentivos para quienes inician un proyecto propio.

Por su parte, el alcalde subrayó que su gobierno tiene la obligación de apoyar a quienes desean emprender, y que este tipo de acciones forman parte de un compromiso firme con el crecimiento económico de la región.

Ríos Ramírez también recordó que su administración ha brindado apoyo a diversos negocios locales, entre ellos una tienda de ropa, la cadena de comida rápida Church´s y la Carnicería Súper Carnes.

"Poco a poco vamos a ir apoyando a todos los emprendedores que quieran iniciar un negocio. Sé que es muy difícil ahorita, pero se va a poner muy bien cuando se instalen las empresas", afirmó, haciendo un llamado a los empresarios a invertir en San Juan de Sabinas.

Finalmente, el alcalde reiteró que su gobierno se distingue por ser cercano y humano, y que continuará trabajando de la mano con la ciudadanía para generar oportunidades y bienestar para todos los sectores del municipio.