Gana Natalia Carrales tres oros mundiales

SABINAS, COAH.- Natalia Carrales Lira puso en alto el nombre de Sabinas, Coahuila y de México al proclamarse campeona mundial durante el 14o. Campeonato Mundial WUKF 2026, celebrado en Cluj-Napoca, Rumania.

La atleta obtuvo la medalla de oro en la modalidad de Kata, consolidando una sobresaliente participación frente a competidoras de distintos países.

Posteriormente, amplió su cosecha al conquistar dos medallas de oro más en Kobudo, dentro de las pruebas de arma larga (Bo) y arma corta (Sais) gracias a su destacado desempeño.

Con estos resultados, Natalia Carrales Lira reafirmó su nivel competitivo en el escenario internacional y sumó un nuevo logro para el deporte mexicano.

El Sensei Vicente Velázquez y la familia del Dojo Shito Kai Karate Do - Omega Sabinas expresaron su orgullo por el desempeño de la deportista y reconocieron el esfuerzo que la llevó a conquistar el título mundial.

La actuación de la karateca fortalece la presencia de Sabinas y de México en el ámbito internacional, al sumar tres preseas de oro en una de las competencias más importantes de la disciplina.