Contactanos
Coahuila

Gana Natalia Carrales tres oros mundiales

La karateca sabinense triunfa en el Campeonato Mundial WUKF 2026, celebrado en Rumania, con destacadas actuaciones en Kata y Kobudo.

Por Teresa Muñoz - 26 julio, 2026 - 08:40 p.m.
Gana Natalia Carrales tres oros mundiales
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SABINAS, COAH.- Natalia Carrales Lira puso en alto el nombre de Sabinas, Coahuila y de México al proclamarse campeona mundial durante el 14o. Campeonato Mundial WUKF 2026, celebrado en Cluj-Napoca, Rumania.

      La atleta obtuvo la medalla de oro en la modalidad de Kata, consolidando una sobresaliente participación frente a competidoras de distintos países.

      Posteriormente, amplió su cosecha al conquistar dos medallas de oro más en Kobudo, dentro de las pruebas de arma larga (Bo) y arma corta (Sais) gracias a su destacado desempeño.

      Placeholder

      Con estos resultados, Natalia Carrales Lira reafirmó su nivel competitivo en el escenario internacional y sumó un nuevo logro para el deporte mexicano.

      El Sensei Vicente Velázquez y la familia del Dojo Shito Kai Karate Do - Omega Sabinas expresaron su orgullo por el desempeño de la deportista y reconocieron el esfuerzo que la llevó a conquistar el título mundial.

      La actuación de la karateca fortalece la presencia de Sabinas y de México en el ámbito internacional, al sumar tres preseas de oro en una de las competencias más importantes de la disciplina.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados