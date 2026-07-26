Arde camioneta en colonia Argentinas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una camioneta se incendió durante la madrugada del domingo en la colonia Argentinas, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia tras el reporte realizado al sistema de atención.

El incidente y su ubicación

El incidente fue reportado sobre la calle Mártires entre Manuel Acuña y Abraham Long, sin que resultaran personas heridas tras estos hechos que alertaron a los vecinos del sector.

De acuerdo con el reporte de emergencia, la persona que solicitó el apoyo informó que una camioneta se encontraba envuelta en llamas, tratándose de una Mountainner, 2007 propiedad del ciudadano Armando N.

Posible causa del incendio

El ciudadano destacó que, acababa de llegar a su hogar cuando el vehículo comenzó a incendiarse, probablemente debido a un corto circuito; la unidad quedó reducida a cenizas.