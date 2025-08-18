Inversión de $472,199.01 en pavimentación con concreto hidráulico

Con el firme compromiso de garantizar obras de calidad para las familias, el alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, realizó la supervisión de la pavimentación con concreto hidráulico en la calle Guerrero de la colonia Hidalgo de Nueva Rosita, donde ya se aplica el material y la obra avanza a buen ritmo.

Este proyecto contempla la pavimentación de 249.10 metros cuadrados de concreto hidráulico F'C=250 kg/cm², reforzado con malla electrosoldada y un espesor de 15 centímetros, además de la construcción de topes de concreto. La inversión es de $472,199.01 pesos, provenientes del Fondo del REPUVE.

Durante el recorrido, el alcalde reiteró su agradecimiento al Gobernador Manolo Jiménez Salinas por el apoyo brindado al municipio y destacó que gracias a esta coordinación se ha logrado avanzar en temas fundamentales como pavimentación, drenaje, bacheo, alumbrado público con luminarias LED, el saneamiento del basurero municipal y la estabilidad financiera del Ayuntamiento.

"Hoy supervisamos personalmente que los trabajos se hagan bien, porque la gente merece calles duraderas y de calidad. Este es el tipo de resultados que logramos cuando se trabaja hombro con hombro con el Gobernador, cumpliendo compromisos y mejorando la calidad de vida de las familias", señaló Óscar Ríos.

Vecinos del sector acompañaron la supervisión y reconocieron que estas acciones responden a una necesidad que tenían desde hace años, agradeciendo tanto al alcalde como al Gobernador por hacer realidad esta obra.

Con esta supervisión, el Gobierno Municipal reafirma que la mejor manera de servir a la gente es trabajando con responsabilidad, transparencia y resultados visibles.