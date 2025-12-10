Laura Jiménez recibe apoyo de ex presidentes municipales en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En un acto de unidad y respaldo institucional, alcaldes y ex presidentes municipales de Múzquiz acudieron al Primer Informe de Gobierno de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, donde expresaron su reconocimiento al trabajo realizado durante su primer año de gestión.

Entre los asistentes destacaron el ingeniero Elmer Aristeo Rocha Martínez, el licenciado Hugo Héctor Martínez González, Luisa Alejandra Santos Cadena, Adolfo Mondragón Montemayor y Guillermo Hernández quienes dirigieron la administración pública municipal cada uno por su cuenta, años atrás en este Municipio.

Durante el evento, los ex ediles coincidieron en señalar que, como ex autoridades municipales, comprenden de primera mano los retos que implica gobernar un municipio como Múzquiz.

"Quienes hemos sido alcaldes, sabemos las necesidades que imperan en cada comunidad y, ante ello, reconocemos el mérito de Laura por el trabajo realizado en estos primeros 12 meses como edil", expresaron en un mensaje conjunto.

Previo al inicio del informe, Elmer Aristeo Rocha Martínez destacó la labor de la actual administración. "Sabemos del trabajo realizado por Laura Jiménez, son hechos, son realidades y ante ello la felicitamos", afirmó el ex alcalde, subrayando los avances tangibles logrados en este su primer año de gobierno.

Por su parte, Luis Fernando Santos Flores resaltó el compromiso de la alcaldesa con cada uno de los minerales que integran el municipio. "Ha demostrado voluntad y cercanía con la gente, cumpliendo con acciones concretas que impactan positivamente en la calidad de vida de los muzquenses", señaló.

La ex alcaldesa Luisa Alejandra del Carmen Santos Cadena también elogió el desempeño de Jiménez Gutiérrez, destacando "estamos siendo testigos presenciales del gran trabajo de Laura", al tiempo que reconoció la presencia del gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, como muestra del respaldo estatal.

Finalmente, Adolfo Mondragón expresó su satisfacción por el rumbo del municipio: "Respaldamos el trabajo de la alcaldesa y celebramos que, gracias al apoyo de la ciudadanía, el Pueblo Mágico de Múzquiz sigue adelante."