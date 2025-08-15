Dirección de Obras Públicas de Múzquiz mejora vialidades con bacheo

Múzquiz Coah.- El Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa de manera firme con la campaña permanente de bacheo, con el objetivo de mejorar las vialidades y facilitar la movilidad de las y los ciudadanos.

Las cuadrillas de trabajo se mantienen activas en distintos puntos de la ciudad, atendiendo los reportes de la ciudadanía y priorizando las áreas con mayor necesidad. La alcaldesa anunció que esta acción se extenderá próximamente a las comunidades, para garantizar que los beneficios lleguen a todo el municipio.

"Seguimos trabajando sin pausa para ofrecer calles más seguras y transitables, mejorando la calidad de vida de nuestra gente", señaló Jiménez Gutiérrez.