Gobierno de Coahuila descarta alerta de desabasto de combustible

SALTILLO, COAH.- Ante los reportes de retrasos en el suministro de gasolina en varias entidades del país, el Secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares Martínez, aseguró que no existe alerta ni indicios de desabasto en la entidad, como ha ocurrido en estados vecinos como Nuevo León y la Ciudad de México.

El funcionario estatal subrayó que, si bien se mantiene una vigilancia constante sobre el abasto de combustibles, actualmente no hay señales que indiquen un riesgo inminente para el suministro en el estado.

"Siempre que pasan situaciones como esas en otros estados, para nosotros es importante mantener la atención para evitar que ocurra en el estado y que pueda complicar el día a día, tanto de las operaciones industriales como de la comunidad", expresó Olivares Martínez.

La declaración surge luego de que, durante esta semana, diversas estaciones gasolineras en el país reportaran retrasos en la distribución, afectando especialmente a la Ciudad de México, Estado de México, Chiapas y Nuevo León; esta situación ha provocado cierres temporales de estaciones de servicio y episodios de compras de pánico en algunas zonas.

En el caso de Nuevo León, por ejemplo, se informó que 42 de las 744 gasolineras han presentado retrasos, lo que representa el 5.6% del total estatal; esta situación ha generado preocupación entre usuarios de redes sociales en Coahuila, quienes temen que el problema pueda extenderse a la región.

Ante esta inquietud, Olivares reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de mantener un monitoreo constante del tema en coordinación con instancias federales y distribuidores locales, para actuar con oportunidad en caso de cualquier eventualidad.

"Estamos revisando el tema, y por lo pronto, no tenemos información o indicio de que pueda ocurrir eso en el estado", puntualizó.