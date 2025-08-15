Luz Elena Morales Núñez critica resolución de la SCJN en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, calificó como un retroceso la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalidó varias disposiciones del Código Electoral de Coahuila, particularmente aquellas que buscaban impedir que agresores de mujeres, niñas y niños pudieran contender por cargos públicos.

La decisión de la Corte se dio en respuesta a una acción de inconstitucionalidad promovida por el partido Morena, bajo el argumento de que las normas impugnadas restringían indebidamente el derecho a ser votado y permitían criterios arbitrarios que afectaban la libertad de organización de los partidos políticos.

Entre los artículos invalidados se encontraba una reforma impulsada en 2023, mediante la cual se prohibía la postulación de personas con sanciones administrativas, infracciones o resoluciones por violencia contra mujeres, niñas y niños; esta medida fue impulsada desde legislaturas anteriores con el respaldo de colectivos feministas y organizaciones civiles.

"Lo que más me preocupa es que esta propuesta nació del trabajo con colectivas feministas, y tenía como objetivo impedir que personas con antecedentes de violencia, incluso en el ámbito administrativo, pudieran acceder a candidaturas", expresó Morales Núñez.

La Corte validó únicamente el criterio de exclusión para aquellas personas con sentencias penales firmes, dejando fuera los casos con sanciones administrativas o laborales.

"Por ejemplo, una persona acusada de acoso sexual en el trabajo puede ser sancionada por la vía administrativa, laboral o penal. Ahora, sólo si existe una sentencia penal, podrá ser impedida para contender", lamentó.

Ante esta situación, Morales Núñez anunció que el Congreso de Coahuila ajustará el Código Electoral conforme a lo resuelto por la SCJN; para ello, se convocará a un período extraordinario los días 28 y 29 de agosto, con el fin de concluir la reforma electoral pendiente.

Además, la legisladora adelantó que buscarán incluir nuevas restricciones para que también los deudores alimentarios no puedan ser candidatos: "Esperamos que Morena vote a favor de que los deudores alimentarios queden fuera de los procesos electorales", afirmó.

La diputada reiteró su preocupación por la sentencia de la Corte, ya que representa un retroceso en la lucha por erradicar la violencia de género en los espacios de poder; sin embargo, aseguró que continuarán trabajando desde el Congreso para fortalecer los mecanismos legales que impidan el acceso a cargos públicos a personas con antecedentes de violencia o irresponsabilidad familiar.