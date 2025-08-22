Coronación de Jizzelle I como reina de la Feria de Santa Rosa de Lima 2025

Entre luces, música y un ambiente de celebración, se llevó a cabo la esperada coronación de la reina de la Feria de Santa Rosa de Lima 2025, un evento que llenó de orgullo y alegría a las familias muzquenses.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, acompañada por distinguidas personalidades, encabezó la inauguración de la feria con el tradicional corte de listón, marcando así el inicio de la fiesta patronal más importante de la región. Entre los invitados destacaron el representante del gobernador Manolo Jiménez, el subsecretario de Gobierno Francisco Tobías Hernández, la secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos Cristina Amezcua, el secretario de Desarrollo e Inclusión Social Enrique Martínez y Morales, los alcaldes de Juárez y Progreso, Liliana Quiñones y Federico Quintanilla Arana, así como Aracely Gutiérrez, representante de Centros Comerciales Gutiérrez, orgullosos patrocinadores oficiales de la feria.

Con gran expectativa, autoridades y ciudadanía se dieron cita en el escenario principal para presenciar el protocolo de coronación. En medio de aplausos y emociones, Jizzelle I recibió la corona de manos de la alcaldesa Laura Jiménez, la secretaria Cristina Amezcua y el subsecretario Francisco Tobías, quien en representación del gobernador reconoció el esfuerzo del municipio por llevar esta feria "a lo grande".

La nueva soberana fue ovacionada mientras el artista Elías Medina le dedicó una emotiva serenata, enmarcando con su voz un momento inolvidable. Posteriormente, se realizó el desfile de embajadoras provenientes de distintas regiones del estado, dando aún más realce a la celebración.

La salida triunfal de Jizzelle I como reina de la feria marcó el inicio oficial de las festividades, que culminaron esa noche con un brindis lleno de alegría y buenos deseos.

La Feria de Santa Rosa de Lima 2025 arranca así con todo el esplendor, reafirmándose como una de las tradiciones más queridas y esperadas de Múzquiz.