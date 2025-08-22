Alcalde destaca importancia del alumbrado público moderno

El alcalde Óscar Ríos Ramírez informó sobre el avance puntual en la reposición de luminarias LED en todo el municipio de San Juan de Sabinas, destacando que esta acción se ha convertido en un eje fundamental de su administración por los múltiples beneficios que representa.

Ríos Ramírez explicó que se trabaja bajo un esquema de programación colonia por colonia, lo que permite llevar a cabo una instalación ordenada y eficiente. Al mismo tiempo, se brinda atención inmediata a las peticiones ciudadanas, con el apoyo de hasta tres grúas canasta que permiten avanzar de manera acelerada en los trabajos.

"Estamos cumpliendo con el compromiso de iluminar cada rincón de nuestro municipio, porque sabemos que contar con alumbrado público moderno significa más seguridad para las familias, mejor imagen urbana y un San Juan de Sabinas a la vanguardia", expresó el alcalde.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con quien se trabaja en coordinación para seguir impulsando acciones que fortalezcan la calidad de vida de la población.

Con estas acciones, la actual administración municipal refrenda su compromiso de atender las necesidades prioritarias de la ciudadanía y de construir un municipio más seguro, moderno y con mejores servicios para todos.