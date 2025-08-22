Notificación de Desalojo Tras Litigio Familiar por Propiedad

Después de más de tres lustros de litigio, concluyó un prolongado juicio civil por la posesión de un predio ubicado en la colonia Reynera, en Sabinas. El caso, que enfrentó a miembros de una misma familia, culminó con un operativo judicial para notificar la sentencia definitiva emitida por un juez local.

La diligencia se llevó a cabo en el cruce del Bulevar Paseo de los Leones y la calle Gómez Farías, donde elementos de la Agencia de Investigación Criminal, policías estatales y un actuario del juzgado civil se presentaron para ejecutar la resolución. La presencia de las autoridades generó expectación entre vecinos y transeúntes, quienes observaron el desarrollo del procedimiento legal.

El conflicto comenzó hace 16 años, cuando Ricardo Rodríguez Olvera interpuso una demanda reivindicatoria contra su hermana María Elvia Rodríguez, ambos ya fallecidos. El proceso judicial continuó bajo la representación legal de la albacea, Tania Rodríguez Garza, hija del demandante, quien asumió la responsabilidad de concluir el litigio en nombre de su padre.

Acompañada por su abogado Sergio Pérez Moyeda y su madre Juany Garza, Tania Rodríguez arribó al predio para recibir formalmente la notificación de desalojo. Con el respaldo de la fuerza pública, se procedió a informar a los ocupantes actuales, miembros de la familia Romanía, sobre la entrega obligatoria del inmueble conforme a la sentencia.

Este caso pone fin a una disputa familiar que se extendió por más de una década y media, reflejando la complejidad de los procesos civiles en materia de propiedad. La resolución marca un precedente en la región sobre la importancia de dar seguimiento legal a los conflictos patrimoniales, incluso cuando los protagonistas originales ya no están presentes.