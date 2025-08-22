Programa de Certificación Educativa para Adultos en Sabinas

El Instituto Estatal de Educación para Adultos en Sabinas, Juárez y Progreso está llevando a cabo un programa para alfabetizar y certificar a más de 700 personas adultas. Guillermina Rivera Galindo, coordinadora del instituto, dijo que el personal de capacitadores salió a recorrer las calles del municipio y sus comunidades para buscar personas que requieran terminar su educación primaria o secundaria.

La institución ofrece capacitación para que los interesados puedan obtener su certificado de primaria o secundaria, lo que les dará certidumbre para obtener un trabajo o continuar con su preparación académica al siguiente nivel. Rivera Galindo destacó que el certificado es valioso para las personas que buscan mejorar su situación laboral o académica.

El instituto está trabajando arduamente para alcanzar su meta de alfabetizar o certificar a más de 700 personas adultas en el año 2025. Rivera Galindo reconoció el trabajo de los capacitadores y todo el personal de la institución que avanza en la consecución de los resultados esperados.

La coordinadora del instituto hizo un llamado a las personas que requieren terminar su educación primaria o secundaria a acercarse a la institución para recibir información y apoyo. El instituto está comprometido con brindar oportunidades de educación y capacitación a las personas adultas que buscan mejorar su situación y alcanzar sus metas.