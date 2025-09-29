Alcaldesa Laura Jiménez encabeza ceremonia cívica de clausura del mes patrio en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Las celebraciones del mes patrio llegaron a su fin la mañana de este lunes, con una solemne ceremonia cívica en la Macroplaza del Pueblo Mágico de Múzquiz.

El evento fue encabezado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, quien destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones que honran la historia y el espíritu de independencia de México.

Durante el mes de septiembre, se conmemoró el 204 aniversario de la Independencia nacional con diversas actividades culturales y cívicas. En estas, se contó con el valioso apoyo de la escolta y banda de guerra del 14 Regimiento de Caballería Motorizado, bajo la dirección del Comandante Estado Mayor, Mario Noé Martínez Contreras, quienes aportaron solemnidad y orgullo a cada acto.

La ceremonia de clausura reunió a estudiantes de distintos niveles educativos, entre ellos jóvenes de la preparatoria Oasis y pequeños del Jardín de Niños "Profesor, Saúl Gaytán Sánchez".

Su participación reflejó el compromiso de las instituciones educativas con la formación cívica de las nuevas generaciones.

Como parte del protocolo oficial, se realizó el izamiento del lábaro patrio y se entonó con fervor el Himno Nacional Mexicano, símbolo de unidad y respeto por la nación.

El acto fue acompañado por un ambiente de respeto y orgullo entre los asistentes.

Además de la presencia de la alcaldesa, participaron regidores y funcionarios de la Administración Municipal 2025–2027, así como autoridades del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal.

La ceremonia cerró con un mensaje de unidad y compromiso por seguir fortaleciendo los valores patrios en la comunidad de Múzquiz.