Mando Coordinado y WhatsApp se unen para combatir el robo en tiendas de conveniencia en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En una iniciativa conjunta para combatir el robo en tiendas de conveniencia, aunado a estrategias coordinadas con los comerciantes del Pueblo Mágico de Múzquiz, se integró a empleados operativos en los grupos de seguridad de WhatsApp del Mando Coordinado.

Esta estrategia busca mejorar la vigilancia y la comunicación entre autoridades y propietarios de negocios, por lo que, también se sumaron encargados de tiendas de conveniencia, quienes han sido víctimas frecuentes de actos delictivos.

El director de Seguridad Pública, José Ponce Sánchez, informó que la medida ha dado resultados positivos. Desde la creación del grupo, no se han registrado incidentes, lo que refleja una mejora en la percepción de seguridad y una posible disuasión de actos delictivos en la zona comercial.

Actualmente, el programa "Oxxo Seguro" cuenta con alrededor de 140 participantes donde, tanto el guardia de día como el nocturno de la corporación policiaca, están disponibles diariamente para atender cualquier situación que se presente en los negocios adheridos. Esta presencia constante ha generado mayor confianza entre los comerciantes.

Ponce Sánchez, destacó que el contacto directo con los cajeros y personal operativo permite una atención más rápida y eficaz ante cualquier eventualidad.

La comunicación inmediata ha sido clave para fortalecer la red de vigilancia y brindar apoyo oportuno a quienes lo necesiten.

Hasta la fecha, solo se han reportado tres incidentes menores, entre los que destaca, una persona en situación de calle con problemas de alcoholismo.

"No hemos tenido incidencias graves", subrayó el servidor público, quien reiteró el compromiso de la corporación para mantener la seguridad en el municipio.