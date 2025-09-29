Incendio controlado en domicilio de Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Este pasado fin de semana, elementos de bomberos a cargo de Protección Civil Municipal, atendieron un reporte de incendio en un domicilio ubicado en calle Manuel Acuña #301.

Los cuerpos de emergencia se desplazaron al lugar tras recibir la alerta de vecinos que observaron lo que ocurría.

La propiedad pertenece al señor Héctor Saúl Villa Olguín, quien relató a las autoridades que el siniestro pudo haber sido provocado por un cortocircuito en una batería recargable que se encontraba conectada en una de las habitaciones.

El desperfecto habría generado una chispa que rápidamente alcanzó materiales inflamables cercanos.

Como resultado del incendio, se reportó la pérdida parcial de dos colchones y varias cobijas que se encontraban en el área afectada.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque el incidente generó momentos de tensión entre los habitantes de la zona.

Elementos de Seguridad Pública también tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes.

Se recomendó al propietario revisar las condiciones eléctricas del inmueble y evitar dejar dispositivos conectados sin supervisión, especialmente aquellos que utilizan baterías de litio.

Este incidente pone de relieve la importancia de mantener precauciones en el uso de aparatos electrónicos dentro del hogar.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo y a seguir medidas preventivas para evitar tragedias similares.