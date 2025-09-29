Accidente con volcadura en Paseo de los Leones de Sabinas, Coahuila

SABINAS, COAH.- Un accidente tipo volcadura se registró durante la noche del domingo sobre el Paseo de los Leones, casi esquina con Gómez Farías, en los límites de la colonia Centro con la colonia Reynera. En el percance participó un vehículo Dodge Caliber en color gris con placas del estado de Coahuila.

Los dos ocupantes de la unidad, ambos masculinos, resultaron lesionados y fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes los trasladaron al hospital del Centro de Salud para recibir atención médica. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, bajo mando coordinado, acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente.

Debido a que la unidad volcada terminó obstruyendo los carriles de circulación, las autoridades tuvieron que cerrar la vialidad temporalmente para proceder al retiro de la unidad siniestrada. Posteriormente, se reabrió el paso vehicular en la zona.

El accidente ocurrió cuando la camioneta Dodge Caliber se desplazaba por la avenida Prolongación Madero y, al impactar con el camellón central, su conductor perdió el control de la dirección, lo que provocó que la unidad volcara. Las causas del accidente están siendo investigadas por parte de las autoridades competentes.

Por ahora, se desconocen mayores detalles sobre el estado de salud de los lesionados y las circunstancias precisas que llevaron al percance. Las investigaciones continuarán para determinar responsabilidades y esclarecer los hechos ocurridos.