Entrega de Mobiliario Escolar en Escuela Secundaria Profesor Agustín Terrazas Menchaca

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Como parte del programa 'Entrega de Mobiliario Escolar' impulsado por el Gobierno del Estado de Coahuila, se llevó a cabo el acto protocolario en la Escuela Secundaria del Estado 'Profesor Agustín Terrazas Menchaca', donde se hizo oficial la dotación de nuevos recursos para mejorar las condiciones educativas del plantel.

El evento contó con la presencia de autoridades estatales y municipales, quienes destacaron la importancia de esta iniciativa para fortalecer la infraestructura escolar.

El maestro Hugo Iván Lozano Sánchez, subsecretario de educación básica en el Estado, presidió la ceremonia en representación del Secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn.

Como invitada especial asistió la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, quien acompañó a la comunidad educativa en este significativo momento. Durante el acto, se entregaron 136 butacas derechas, 30 izquierdas y 18 pintarrones, como parte del compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas con la educación.

Esta acción forma parte de una estrategia estatal que busca dignificar los espacios escolares y brindar mejores herramientas para el aprendizaje.

Lozano Sánchez destacó que dichos logros son resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal, reconociendo el esfuerzo conjunto para atender las necesidades de las escuelas establecidas en el Municipio de Múzquiz.

Por su parte, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez agradeció al gobernador por su constante apoyo a la educación en Coahuila. En su mensaje, exhortó a los estudiantes a cuidar y valorar el mobiliario recibido, subrayando que 'su futuro empieza aquí'.

La edil reafirmó su compromiso con el desarrollo educativo, asegurando que seguirá trabajando en equipo con el Estado para transformar vidas y comunidades.

Con esta entrega, la Escuela Secundaria 'Profesor Agustín Terrazas Menchaca' que dirige el profesor Jaime Castro Muñiz, se suma a los planteles beneficiados por el programa estatal, fortaleciendo su capacidad para ofrecer una educación de calidad.

Las autoridades coincidieron en que invertir en educación es apostar por el progreso, y reiteraron su disposición para continuar impulsando acciones que generen bienestar en las comunidades escolares.

Cabe señalar, posterior a este evento, se llevó a cabo otro más en la Escuela Primaria 'Manuel Acuña' situada en la colonia Infonavit-Oasis de la cabecera municipal.