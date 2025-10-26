Planta Magna Sabinas reactiva producción al 100%

SABINAS, COAH.- La planta de Magna Sabinas anunció que retomará su producción al 100 % a partir de la próxima semana, tras superar un paro técnico de dos semanas ocasionado por una interrupción en la cadena de suministro de semi-componentes en Estados Unidos. Esta reactivación representa un paso clave para recuperar el ritmo laboral y fortalecer la economía de la región carbonífera.

El gerente general de la planta, Juan Carlos Rodríguez Garza, explicó que el problema se originó en una fábrica proveedora de semi-componentes que abastece directamente a Ford, lo que generó un efecto dominó en toda la cadena productiva, incluyendo a Magna. La situación obligó a detener temporalmente las operaciones, afectando a cientos de trabajadores.

Durante el paro, la empresa trabajó en conjunto con el sindicato y el departamento de Recursos Humanos para ofrecer alternativas voluntarias que evitaran el uso forzoso de vacaciones. Gracias a estos acuerdos, se logró mantener el vínculo laboral sin afectar los derechos de los empleados.

Rodríguez Garza confirmó que, a partir de la primera semana de noviembre, se implementarán jornadas con horas extras para cumplir los objetivos anuales y garantizar el plan vacacional de diciembre. Además, Magna mantendrá sus incentivos de fin de año, como la tradicional posada y regalos, que incluyen opciones entre monederos electrónicos y apoyos en especie.

Aunque la bolsa de trabajo permanece cerrada por ajustes operativos recientes, se prevé que los procesos de contratación se reactiven una vez estabilizada la producción. "Invitamos a la ciudadanía a seguir confiando en nosotros. Seguiremos esforzándonos para ser un bastión laboral y económico en la comunidad", concluyó el directivo.