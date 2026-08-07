Autoridades de Sabinas actúan ante quejas por olores de ECSSA

SABINAS, COAH.- Con apoyo de la fuerza pública, autoridades locales realizaron diligencias en la antigua maquiladora ECSSA, ante las constantes quejas de vecinos por los fuertes olores que emanan del inmueble.

El licenciado Alejandro Franco Puente, jurídico del Ayuntamiento, ingresó al edificio acompañado por elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron a bordo de dos unidades oficiales.

En el inmueble opera una empresa dedicada al procesamiento de aceite de aguacate, con extensión de Avomex, donde se realiza la extracción de la pulpa del hueso del aguacate.

De acuerdo con los señalamientos de los vecinos, el procesamiento de la materia prima genera olores insoportables que afectan a quienes habitan en los alrededores de las instalaciones.

Como parte de las diligencias, las autoridades sostuvieron una reunión con representantes de la empresa, a quienes realizaron un apercibimiento para que controlen la situación.

Las autoridades dieron seguimiento a las inconformidades de los vecinos y solicitaron a los representantes de la empresa atender el problema relacionado con los olores que genera el proceso productivo, pues podría convertirse en un foco de infección, afectando la salud de las familias que habitan colonias Colmó la Atenas 1 y 2, San Antonio y otras más.