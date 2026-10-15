Oso negro avistado en Estación Barroterán: alerta entre vecinos

ESTACIÓN BARROTERÁN, Coah.- Automovilistas que circulaban por la carretera estatal número 22, en el tramo Estación Barroterán-Sauz, reportaron el avistamiento de un oso negro de gran tamaño.

Minutos después, el animal llegó al poblado de dicha comunidad, donde ingresó al patio de una vivienda. La presencia del ejemplar en el área habitada generó una situación de alerta para los residentes.

Ante el avistamiento, una ama de casa alertó a sus hijos menores de edad para que se resguardaran dentro de la vivienda en lo que el cuadrúpedo se alejaba del sector. La mujer tomó esta medida preventiva para evitar que los menores se expusieran a un posible encuentro con el animal. Hasta el momento, la información proporcionada no precisa si alguna autoridad acudió al lugar ni cuál fue el destino del oso.