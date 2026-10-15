Realizan 75 cateos en Región Carbonífera: metanfetamina y armas aseguradas

REGIÓN CARBONÍFERA, Coah.- Setenta y cinco cateos ha realizado la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, en esta cuenca, donde predomina el aseguramiento de metanfetamina, armas y personas arrestadas.

El licenciado Diego Garduño Guzmán, delegado de la dependencia, dio a conocer lo anterior, destacando que la indicación del Fiscal General del Estado, Mtro. Diego Garduño Guzmán, es generar todos los actos de investigación pendientes para que no exista impunidad, dejando claro que en el estado de Coahuila no se va a tolerar ningún tipo de conducta delictiva que atente contra las familias coahuilenses.

Explicó que los cateos se han desarrollado de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno en diferentes municipios de la Región Carbonífera.

Detalló que el municipio que registra mayor número de diligencias es Múzquiz, posteriormente Sabinas y finalmente San Juan de Sabinas, por lo que las acciones emprendidas se realizan de forma constante.

Recalcó que, dentro de lo que más han decomisado, aparte de narcóticos con características propias de la metanfetamina, son armas de fuego, objetos robados y bienes muebles e inmuebles.

Añadió que, evidentemente, también se han asegurado a personas que podrían o no formar parte de esta incidencia delictiva, mismas que quedan a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento de las carpetas de investigación.