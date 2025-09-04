Autoridades Intervienen en Colisión de Vehículos en Sabinas, Coahuila

Un accidente vehicular por alcance se registró en el cruce de las calles Manuel Pérez Treviño y Zaragoza, en la ciudad de Sabinas, Coahuila.

El percance involucró a dos unidades motrices donde afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales, destacaron las autoridades policiacas.

Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio para verificar lo ocurrido y tomar control de la situación.

Su pronta intervención permitió agilizar el retiro de los vehículos involucrados y evitar mayores afectaciones al tránsito en la zona urbana de la localidad.

En el lugar fueron localizados los conductores de una camioneta Chevrolet Blazer, color café, con placas EPW-232-C, y un automóvil Chevrolet Cobalt blanco.

Según el reporte preliminar, el conductor de la Blazer circulaba por la calle Zaragoza cuando fue impactado por alcance por el tripulante del Cobalt, quien no logró frenar a tiempo.

Ambos conductores resultaron ilesos y permanecieron en el sitio para colaborar con las autoridades. Tras realizar las diligencias correspondientes, se determinó que los vehículos serían retirados de circulación mientras los involucrados llegaban a un acuerdo para la reparación de los daños.

Este tipo de incidentes, aunque menores, resaltan la importancia de mantener una distancia prudente entre vehículos y estar atentos al entorno vial.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a conducir con precaución para evitar accidentes que, generan contratiempos y gastos.