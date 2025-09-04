Aprehendido individuo conocido como 'El Guasón' por posesión de sustancias

Durante diligencias realizadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, lograron la detención de un individuo identificado con el apodo de "El Guasón", acusado de posesión de narcóticos en la colonia Infonavit de esta localidad.

La captura se llevó a cabo alrededor de las 10:58 horas, en la intersección de las calles Mariano López Mercado y Sinaloa, luego de que esta persona fuera señalada por actividades que afectan la salud pública.

El detenido responde al nombre de José Javier N de 33 años de edad, con domicilio en calle Trinidad Rodríguez número 303 del barrio La Piedra. De acuerdo con el reporte oficial, el individuo fue puesto a disposición del juez de control del juzgado penal, donde se inició el proceso judicial correspondiente.

La aprehensión se realizó en cumplimiento de una orden girada por el juez de primera instancia en materia penal del Sistema Acusatorio y Oral del Estado de Coahuila.

Las autoridades señalaron que el mandato judicial se derivó de investigaciones previas que vinculan al imputado con actos ilícitos.

Tras su detención, José Javier N fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público para continuar con las diligencias legales. Se espera que en las próximas horas se definan las medidas cautelares que determinarán su situación jurídica, mientras se recaban más elementos probatorios.

Este caso se suma a los esfuerzos de las corporaciones de seguridad por combatir el narcomenudeo y proteger la salud de la población, ante lo cual, las autoridades reiteraron su compromiso de mantener vigilancia constante en sectores vulnerables y exhortaron a la ciudadanía a colaborar mediante denuncias anónimas.