Alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez lidera Brigada de Atención Integral en Múzquiz

En el marco de las acciones sociales impulsadas por la administración municipal 2025–2027, encabezada por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, se llevó a cabo una brigada de atención integral dirigida a las familias de esta Villa.

El evento tuvo como objetivo acercar servicios esenciales a la población, especialmente a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Durante la jornada, los presentes recibieron atención médica, psicológica y asesoría legal gratuita. Además, se ofrecieron servicios complementarios como cortes de cabello.

El propósito es mejorar el bienestar físico y emocional de los participantes ante lo cual, la iniciativa fue bien recibida por la comunidad, que acudió en buen número a aprovechar los apoyos disponibles.

La brigada fue posible gracias a la colaboración interinstitucional entre el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Coordinación Municipal de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Sector Salud estatal, la Secretaría de las Mujeres, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC) y la oficina de Tenencia de la Tierra.

Esta sinergia permitió ampliar la cobertura y calidad de los servicios ofrecidos.

De acuerdo con autoridades locales, el número de beneficiarios fue considerable, reflejando la necesidad de este tipo de acciones en la comunidad.

Los testimonios de los asistentes destacaron la utilidad de los servicios recibidos y agradecieron a la primera autoridad del Municipio de Múzquiz, el esfuerzo conjunto de las instituciones participantes.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez reafirmó su compromiso de continuar promoviendo programas que fortalezcan el tejido social y mejoren la calidad de vida de los habitantes.

"Estas brigadas son una muestra de que, trabajando unidos, podemos generar un impacto positivo y duradero en nuestras comunidades", expresó.