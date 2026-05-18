Coyote liberado por policía tras quedar atrapado en un cercado

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- Elementos policiacos de la (PAR) que realizaban patrullajes de rutina en una de las brechas de la entidad coahuilense, se encontraron con un coyote atrapado entre un cercado, situación que puso en riesgo la integridad del mamífero.

Por varios minutos, los efectivos intentaron liberar al animal utilizando unas pinzas, con el objetivo de que las extremidades del coyote pudieran deslizarse y salir del enredo. Finalmente, lograron su cometido y el ejemplar pudo retirarse del lugar.

Al momento de su liberación, uno de los policías expresó "ya vete we... de nada", en alusión a un agradecimiento. Minutos después, el coyote se detuvo, volteó hacia los elementos y, en un gesto que fue interpretado como reverencia, inclinó su cabeza, como si agradeciera el buen actuar de quienes lo ayudaron.

El coyote es un mamífero que se alimenta de roedores, conejos, liebres, aves, insectos, carroña y frutas. Es famoso por su característico aullido, que cambia rápidamente de tono y timbre para comunicarse.

El canis latrans, habita en diversos ecosistemas, desde selvas y bosques hasta desiertos y zonas urbanas, y en México tiene presencia casi total, incluyendo el estado de Coahuila.

Aunque pueden vivir en manadas poco cohesionadas o de manera solitaria, los coyotes enfrentan como principal amenaza a los humanos, además de depredadores naturales como pumas y lobos grises.

Este rescate refleja la importancia de la convivencia respetuosa con la fauna silvestre y el compromiso de las autoridades con la protección de los animales.