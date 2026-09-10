Carlos Jiménez Villarreal refuerza acciones de salud mental en Sabinas

SABINAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria No. 3 reforzó las acciones de sensibilización y prevención de la salud mental en la Región Carbonífera, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, doctor Carlos Jiménez Villarreal, destacó la importancia de acercar información y herramientas de prevención a niñas, niños, adolescentes y población en general.

Como parte de estas acciones, personal de la Unidad de Especialidades Médicas (UNEME) impartió pláticas de prevención y sensibilización a alumnos del CECyTEC, con el objetivo de brindarles información para identificar situaciones de riesgo y fortalecer el cuidado de la salud mental.

De igual manera, personal del programa de Salud Mental participó en una feria de salud realizada, ofreciendo orientación y difusión de mensajes relacionados con el cuidado de la salud mental y la identificación oportuna de señales de alerta.

Jiménez Villarreal señaló que estas actividades forman parte del trabajo permanente de la Secretaría de Salud para fortalecer la atención y prevención de problemas relacionados con la salud mental, además de destacar la importancia de buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Agregó que los centros de salud y hospitales generales de la región brindan atención psicológica gratuita.

El funcionario destacó que la atención especializada en psiquiatría también está disponible mediante el programa de Telemedicina, implementado como parte de la Tarjeta de Salud Popular que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Finalmente, llamó a la población a no enfrentar en soledad situaciones de crisis emocional y a acercarse a los servicios de salud para recibir orientación, acompañamiento y atención profesional.