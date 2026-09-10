Mónica Avilés organiza talleres gratuitos para mujeres en Sabinas

SABINAS, COAHUILA.- La Secretaría de las Mujeres, a través del Centro LIBRE de Sabinas, invitó a las féminas del municipio a participar en la Jornada de Talleres, que se desarrollará del 14 al 18 de septiembre.

La coordinadora del Centro LIBRE de Sabinas, Mónica Avilés Fuentes, informó que las actividades serán gratuitas y estarán enfocadas en fortalecer el desarrollo personal, el autocuidado, las habilidades prácticas y el emprendimiento.

Entre los talleres programados se encuentran creación de velas aromáticas, bordado, tejido y costura, artesanías, pintura y manualidades, elaboración de conservas; huerto en casa; gestión de las emociones, autocuidado y salud personal.

También se impartirán capacitaciones relacionadas con el emprendimiento y las habilidades prácticas, como emprende tu negocio, administración de negocios, plomería básica y mecánica automotriz.

Los talleres se realizarán en el Salón Audiovisual de la Casa de la Cultura, ubicado en Emilio Carranza, esquina con Gómez Farías, en la zona Centro de Sabinas. El cupo será limitado a 30 mujeres por taller, por lo que se recomendó realizar el registro con anticipación.

Avilés Fuentes reiteró la invitación a las mujeres de la comunidad para aprovechar estos espacios de aprendizaje, convivencia y desarrollo. Las interesadas pueden registrarse mediante el formulario de inscripción o solicitar información al teléfono 861 612 5552.