Alcalde de San Juan de Sabinas lidera coordinación en seguridad pública

San Juan de Sabinas Coah.- Con el firme propósito de fortalecer la seguridad y la tranquilidad de las familias sanjuanenses, el alcalde Óscar Ríos Ramírez encabezó una reunión de coordinación en materia de seguridad pública, en la que participaron corporaciones de los tres órdenes de gobierno, reafirmando así el compromiso de trabajar en unidad y bajo una misma estrategia.

En el encuentro estuvieron presentes representantes de la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, consolidando una alianza institucional sólida y efectiva para proteger a la ciudadanía.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Diego Garduño, destacó la cooperación total del alcalde Óscar Ríos y su disposición permanente para trabajar alineado con las estrategias de seguridad que encabezan el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el fiscal general Federico Fernández Montañez, en beneficio de la paz y el orden público.

Durante la reunión, el alcalde agradeció la entrega de dos patrullas que reforzarán las labores de vigilancia y patrullaje, subrayando que la coordinación, comunicación y cooperación entre los distintos cuerpos de seguridad es la clave para mantener un municipio seguro y con resultados tangibles en materia de prevención y atención de delitos.

Óscar Ríos Ramírez reiteró que en San Juan de Sabinas se trabaja en equipo, con firmeza y responsabilidad, siguiendo las políticas públicas impulsadas por el Gobierno del Estado, para que las familias vivan con confianza, tranquilidad y bienestar.