Hombre en situación de calle fallece en vía pública

SALTILLO, COAHUILA.- La mañana del este martes, empleados de una farmacia ubicada en el cruce de las calles Guillermo Purcell y Guadalupe Victoria alertaron al sistema de emergencia 911 al encontrar a un hombre inconsciente mientras dormía en la vía pública.

Al acudir, los paramédicos de Cruz Roja Mexicana confirmaron el fallecimiento del hombre, quien fue identificado de forma preliminar como Rigoberto N., de 53 años de edad, en evidente situación de calle.

Durante la inspección del lugar se hallaron varias botellas de alcohol, lo que refuerza la hipótesis de que el deceso pudo deberse a causas naturales, asociadas posiblemente a su estado de salud, aunque no se descarta que intervengan otros factores.

Autoridades municipales señalaron que, conforme al protocolo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Saltillo para determinar oficialmente la causa de la muerte.

Vecinos y trabajadores de comercios cercanos manifestaron que el ahora occiso pernoctaba frecuentemente en esa zona del centro histórico, lo que refleja la vulnerabilidad de las personas en situación de calle ante el frío, el consumo de alcohol y la falta de atención sanitaria constante.

Este no sería un hecho aislado: en meses recientes se han registrado varios casos similares en la ciudad, lo que pone de relieve la necesidad de reforzar la atención a grupos en condición de calle y coordinar acciones entre salud, bienestar y seguridad pública.

Las autoridades locales investigan si el fallecimiento está relacionado únicamente con un problema de salud preexistente o si intervino un factor externo, mientras que la Fiscalía del Estado de Coahuila se encuentra a la espera de los resultados de la autopsia para cerrar la carpeta de investigación y, en su caso, determinar responsabilidades.