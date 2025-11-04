Saltillo y San Antonio firman acuerdos de intercambio cultural y deportivo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, informó que el municipio fortaleció sus vínculos con la ciudad de San Antonio, Texas, tras una gira de trabajo en la que se concretaron acuerdos para promover el intercambio cultural, laboral y deportivo.

"Estamos buscando que Saltillo y San Antonio compartan experiencias y proyectos en ámbitos como la cultura, el deporte y la inclusión social", expresó el edil.

Durante su visita, Díaz sostuvo reuniones con autoridades y con el cónsul mexicano en San Antonio, quienes manifestaron su interés por recibir a profesionales saltillenses en sectores con alta demanda, como salud y educación.

"Nos comentaron que buscan enfermeras, enfermeros y maestros bilingües. Es una gran oportunidad para nuestros profesionistas que deseen desarrollarse en el extranjero", indicó el alcalde.

El edil también visitó el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) de San Antonio, donde conoció programas de apoyo a personas con discapacidad. Explicó que el DIF Saltillo trabaja para replicar estas buenas prácticas en la ciudad.

Asimismo, destacó la visita a un parque totalmente inclusivo, que servirá como modelo para adaptar los espacios del programa Activa tu parque y garantizar el acceso universal.

Otro de los encuentros relevantes fue con representantes de los San Antonio Spurs, equipo que recientemente apoyó en la rehabilitación de canchas en la plaza Mirasierra.

"Harrison Barnes y la organización de los Spurs están interesados en seguir colaborando. Queremos concretar nuevos proyectos para 2026 en espacios deportivos y comunitarios", adelantó Díaz.

El alcalde añadió que el gobierno municipal también tomó como referencia el modelo de planeación urbana de San Antonio, basado en programas presupuestados a mediano y largo plazo, con el objetivo de aplicarlo en la gestión de servicios públicos de Saltillo.