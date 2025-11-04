Reforestación en Plazas Públicas de Saltillo Embellece la Ciudad

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González continúa con sus acciones de reforestación en plazas públicas y áreas verdes de la ciudad con el propósito de mejorar el medio ambiente, embellecer la ciudad y fortalecer los espacios de convivencia para las familias.

A través de diversas jornadas, brigadas del programa "Aquí Andamos" intervinieron las áreas verdes del Distribuidor Vial Venustiano Carranza, al norte de la ciudad

Por instrucción del alcalde Javier Díaz, en este espacio se sembraron diversas palmas de la especie "washingtonia", que se suman a las palmeras, arbolado y plantas de ornato que el Gobierno de Saltillo ha plantado en este lugar en meses recientes.

Además de los trabajos de reforestación realizados en los principales bulevares de la ciudad como en Luis Donaldo Colosio, Emilio Arizpe de la Maza, Vito Alessio Robles, Mirasierra, Fundadores, Jesús Valdés Sánchez, Antonio Cárdenas, así como en la calzada Francisco I. Madero y el periférico Luis Echeverría Álvarez, entre muchos más.

A través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Ayuntamiento saltillense busca mejorar la calidad del aire, reducir la contaminación y regular la temperatura en las zonas urbanas.

De manera simultánea, cuadrillas municipales atendieron la plaza pública de la colonia La Fragua, con acciones de reforestación en sus áreas verdes.

En este sitio, ubicado entre las calles Plomo y El Coque, sobre el bulevar Minero, el Ayuntamiento en coordinación con la sociedad civil sembró 15 árboles de la especie Encino Siempreverde, a fin de promover la biodiversidad al brindar refugio y alimento a insectos y aves en el sector.

Acciones para mejorar los espacios públicos

En este espacio público, perteneciente al programa "Activa tu Parque", personal municipal realizó trabajos de mantenimiento en la infraestructura del lugar.

Para impulsar el amor al deporte y las actividades físicas al aire libre, brigadas de "Aquí Andamos" embellecieron y atendieron con aplicación de pintura en bancas y cordón cuneta de esta plaza pública, que es el centro de recreación para las familias de colonias como La Fragua, Gustavo Díaz Ordaz, Los Olivos, Cruz del Aire, Bonanza, entre otras.

Además, en atención al reporte ciudadano a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al número 844-160-08-08, cuadrillas municipales intervinieron de manera integral las distintas áreas de la plaza pública de la colonia El Toreo.

En este sitio ubicado en el bulevar Centenario de Torreón y avenida Del Acueducto, el Ayuntamiento de Saltillo retiró la basura y escombro acumulado, así como la maleza, con el propósito de ofrecer un lugar digno y seguro para la diversión familiar, así como para contribuir a fortalecer los lazos entre la comunidad.