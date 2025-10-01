Niña de 4 años dada de alta tras recuperarse de lesión en cráneo

NUEVA ROSITA, COAH.- La menor de 4 años de edad que ingresó inconsciente al Hospital General de esta ciudad fue dada de alta, recuperándose satisfactoriamente de la lesión que sufrió en el cráneo.

Lo anterior fue informado por el director del nosocomio, Juan Arturo Montemayor Menchaca, destacando que fue necesario en su momento intubarla o bien colocarle un ventilador mecánico para posteriormente desplazarla a un nosocomio de la ciudad de Monclova a fin de realizarle una tomografía.

Fue en el hospital número 7 del Seguro Social donde le brindaron atención primaria durante los primeros días, descartando la hemorragia cerebral mediante la tomografía, por lo que, a media semana, fue dada de alta regresando a su hogar.

Por fortuna, la pequeña recuperó la conciencia, siendo muy difícil de momento determinar si le quedarán secuelas, puesto que después de un tiempo, se le volverán a realizar estudios médicos para determinar cómo va evolucionando.

En torno a la forma como resultó herida la niña, trascendió que la madre de familia comentó a las autoridades policiacas que la pequeña cayó de los brazos de su padre, sobreviniendo estos hechos.