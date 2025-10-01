Investigan hallazgo de hombre sin vida en mina de Múzquiz

MINAS LA FLORIDA (MPIO. DE MÚZQUIZ, COAH).- Un hombre fue localizado sin vida en un desarrollo minero donde laboraba como velador. Estos hechos se registraron durante la mañana de este pasado miércoles.

El ciudadano fue identificado con el nombre de Rogelio Arellano, de 65 años de edad, el cual presentaba un disparo en el rostro al momento de ser localizado.

El licenciado Diego Garduño Guzmán, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, confirmó el hallazgo, destacando que realizan las indagatorias pertinentes con varias líneas de investigación, una de ellas por suicidio.

Tras estos hechos, elementos de la Agencia de Investigación Criminal se desplazaron al desarrollo minero para verificar la situación. Fue otro compañero del infortunado quien, al llegar al lugar, observó al velador sin vida.

Cabe señalar que, tras lo acontecido, se abrió una carpeta de investigación, sin descartarse que pudiera tratarse de un homicidio. Se realizan las indagatorias correspondientes al caso.